Sondaggi politici | Fratelli d' Italia continua a crescere mentre il Pd continua a calare

(Di sabato 31 dicembre 2022), l'effetto carro del vincitorenonostante gli evidenti disastri del governo di Giorgia Meloni che alla propaganda non è in grado di sostituire la competenza. "Lo scenario ...

Adnkronos

, l'effetto carro del vincitore continua nonostante gli evidenti disastri del governo di Giorgia Meloni che alla propaganda non è in grado di sostituire la competenza. "Lo scenario ...Ecco dunque il quadro che ci viene presentato dal bilancio finale 2022 dei. Trionfo per Fratelli d'Italia, disastro per PD e Lega L'ultima Supermedia del 2022 si è posta l'obiettivo ... Sondaggi politici: Fdi cresce ancora, M5S stacca il Pd "Per Fratelli d'Italia è stato certamente l'anno della svolta. Nel 2022 Giorgia Meloni ha dimostrato che l'impossibile è realizzabile, se c'è coerenza, passione e costanza. (ANSA) ...Si chiude il 2022, è tempo di bilanci anche per la politica. Un anno ricco di sfide e soprattutto cambiamenti, il più grande, dopo la pandemia di Covid, il nuovo corso del governo che ha visto l’elezi ...