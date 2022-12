«Se siete disoccupati è solo colpa vostra» cit

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 31 dicembre 2022) I sostenitori del «mercato» amano ricordare come la disoccupazione sia strutturale, ovvero dipenda da una mancata corrispondenza tra le competenze delle persone senza lavoro e le esigenze di chi assume; oppure normativa, causata, ad esempio, da un’eccessiva regolamentazione in materia di salari minimi e dalla presenza di vincoli al licenziamento; o ancora, in ultima analisi, volontaria, dovuta quindi a un’eccessiva protezione sociale che scoraggia la ricerca del lavoro. I fanatici del liberismo sostengono che, se manca il lavoro, laè delle istituzioni scolastiche e universitarie che non preparano sufficientemente gli studenti al lavoro, dello Stato che frena la libera iniziativa e la concorrenza, e in ultima analisi, che non avete voglia di fare nulla. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di dicembre 2022 Questi ...