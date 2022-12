Sci alpino | Coppa del Mondo Zagabria 2022 | programma | orari | tv | streaming Calendario 4-5 gennaio

Leggi su oasport

(Di sabato 31 dicembre 2022) Ildelladeldi scifemminile si è chiuso con la straordinaria tripletta di Mikaela Shiffrin a Semmering, che gli ha portato in dote le vittorie numero 78, 79 ed 80 nel massimo circuito internazionale. Il nuovo anno, come accade ormai da diverse stagioni, verrà aperto con la tappa di, in Croazia. Due gare tra i pali stretti previste per il 4 ed il 5su una pista che negli ultimi anni non ha offerto condizioni ottimali. La vincitrice delle ultime tre edizioni della gara sul pendio croato, Petra Vlhova, è ancora a secco di affermazioni in questa stagione e avrà dunque qui un’opportunità ghiottissima di contatore dei suoi successi. Inutile a dirsi, la rivale principale sarà inevitabilmente Shiffrin. La statunitense è già in fuga nella classifica ...