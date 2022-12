Ratzinger | le dimissioni in latino di Papa Benedetto e il precedente di Celestino V

(Di sabato 31 dicembre 2022) Un annuncio clamoroso, dato dal chiuso di un concistoro. E in. FuXVI stesso, l’11 febbraio 2013, a comunicare ai «fratres carissimi» presenti in sala e, con essi, al mondo intero,...

ilmessaggero.it

...chiaro sulla possibilità di poter seguire il suo predecessore sulla strada delle. Così diversi nello stile, nell'approccio e anche nelle esternazioni, il colto e riservato Joseph...... scrive Di Cicco in uno dei suoi due volumi dedicati a Benedetto XVI: ': dalla paura al tempo dell'amore', uscito poco dopo le. Nell'ultimo colloquio con il Papa, Peter Seewald, ... Ratzinger, le dimissioni da Papa: una scelta rivoluzionaria. Non si è mai pentito «nemmeno per un minuto» «Guida spirituale e grandissimo filosofo che ha saputo comprendere ed interpretare come nessuno la nostra epoca e la pericolosa deriva relativista. Con profondo dispiacere apprendo la ...E’ morto Benedetto XVI. Aveva 95 anni. “Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano”, ha dichiarato il direttore del ...