Rapina violenta | anziano tabaccaio legato con le fascette e la pistola puntata in faccia | ricercato rapinatore straniero

leggo.it

E' ancora sotto choc il tabaccaio di 75 anni di Santa Giustina , provincia di Rimini , aggredito da un rapinatore che lo ha spinto all'interno del locale, legato con fascette ai polsi e minacciato con ...Notte da incubo per il titolare del bar tabacchi V Miglio di Santa Giustina, a Rimini. Come tutte le sere l'uomo, 75enne, stava chiudendo il locale quando si è ritrovato vittima di una: erano circa le 23,30 di giovedì (29 dicembre) quando un uomo a volto coperto ha fatto irruzione dentro al bar. Il rapinatore, in solitaria ma non si esclude la presenza di un complice ... Rapina violenta, anziano tabaccaio legato con le fascette e la pistola puntata in faccia: ricercato rapinatore E' ancora sotto choc il tabaccaio di 75 anni di Santa Giustina, provincia di Rimini, aggredito da un rapinatore che lo ha spinto all'interno del locale, legato con fascette ai polsi ...RIMINI - Violenta rapina a Rimini al bar tabacchi V Miglio di Santa Giustina. L'assalto è avvenuto alle 23.30 del 29 dicembre quando il titolare, un 75enne, si è trovato faccia ...