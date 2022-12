Non è finita | la frase di Spinalbese dopo la rissa | Lo sai che Patrizia

(Di sabato 31 dicembre 2022) La lite più furiosa della storia del Grande Fratello. Lo scontro è scoppiato nella notte tra il 29 e 30 dicembre per gli intrighi sentimentali legati a Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Deluso da rifiuto di lei, l'ex tronista si è scagliato contro la donna. Al suo fianco Antonino. Subitoarriva Edoardo Donnamaria, alleandosi con l'attrice e scatenando così anche la furia di Antonella Mosetti, che si schiera con. Antonino spiega di aver saputo le cattiverie che Marzoli e Alberto De Pisis avrebbero detto sugli altri concorrenti. De Pisis non ci sta e afferma: "Se io dovessi dire le cose che tu hai detto di tutti non passeresti benissimo e lo sai". È in questo preciso istante che compare sulla scenaRossetti che accusa di ipocrisia: "Ma come ti ...

Adnkronos

Lo stipendio monstre di Cristiano Ronaldo E, peché se a tutto questo si aggiungono i proventi che potrebbero essere inseriti (ancoraufficializzati) per il ruolo di ambasciatore ...Un pensiero che in realtàha sorpreso il calciatore per quanto dimostratosolo in questa ... per il belga sembra essere definitivamentela sua avventura al ... Covid, Oms Europa su allarme Cina: "Non è finita, sforzo su vaccini" Folla a Cattolica per l’addio a Piemonti: il re della notte iniziò dal Taxi di via Bovio. La moglie Ambra Orfei: "Sempre un passo avanti a tutti" ...Si stanno rincorrendo in questi ultimi giorni molti allarmismi su un ritorno di fiamma della pandemia, oltre a preoccupate narrazioni a proposito delle analogie con quanto accaduto a inizio 2020. Eppu ...