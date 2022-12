Muore Ratzinger | Papa Benedetto XVI

Agenzia ANSA

È la prima volta cheun papa emerito, dopo un pontificato, cessato quasi dieci anni fa e durato otto anni, più ... la fase vissuta dacome papa emerito è andata al di là delle previsioni ......esequie verrà utilizzato sostanzialmente il rituale che si prevede per le esequie dei Papi dal momento che conparliamo di un Pontefice. La differenza sostanziale" rispetto a quando... È morto il Papa emerito Benedetto XVI, i funerali il 5 gennaio - DIRETTA - Speciali Papa Ratzinger è stato, secondo Giorgia Meloni, "un gigante della fede e della ragione". Il presidente del Consiglio ha "espresso al Santo Padre Francesco la partecipazione del governo e mia personale ...Benedetto XVI è morto. Dal 2013, dopo aver rinunciato a guidare la Chiesa, viveva immerso nello studio e nella preghiera. Preghiera per l’uomo occidentale ormai indifferente alla fede, preghiera per l ...