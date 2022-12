Lo scontro tra generazioni esisteva pure prima di internet | ma riconciliarsi è possibile

Leggi su linkiesta

(Di sabato 31 dicembre 2022) Lamentarsi delle nuove, in particolare durante il periodo dell’adolescenza e dellaeta? adulta, e? una prerogativa dellepiu? anziane praticamente da sempre. Se in questa fase Baby Boomers e parzialmente anche la Gen X vedono in modo molto critico Millennials e Gen Z, non va quindi assolutamente dimenticato come cinquant’anni fa la situazione era analoga, ma a essere l’oggetto delle critiche erano coloro che adesso sono saliti sul palco a criticare. Si tratta spesso di dinamiche che partono dal rapporto genitori/figli, ma si estendono anche ad altre aree (insegnanti/allievi, allenatori/giocatori ecc.). Tipicamente le accuse riguardano la scempiaggine (o stupidita?) dei piu? giovani, declinata su piu? piani, che vanno dalle abitudini quotidiane al rapporto con la cultura, dalle relazioni con i propri ...