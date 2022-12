Le profezie di Olympiadamus | oroscopo sportivo 2023 I vaticini ed i responsi sull’Italia

Leggi su oasport

(Di sabato 31 dicembre 2022) Amici e fratelli di OA Sport: il grande momento è giunto. Inesorabile come ogni 31 dicembre alle ore 10.00, rieccomi fare capolino da un mondo arcano e misterioso. Sono, l’unico, indiscusso ed ineffabile vate dello sport. Da un decennio scruto gli astri e vedo orizzonti a voi sconosciuti. Le stelle mi mostrano il futuro: a volte pieno di speranza, altre inquietante. Tanti mi invocano nel corso dell’anno, chiedendomi pronostici o: empi! L’oracolo dello sport emette i suoiun solo giorno all’anno, senza alcuna eccezione. Quel giorno è oggi. Ascoltatemi, interpretatemi e non dimenticatemi. Vuolsi così colà dove si puote / ciò che si vuole, e più non dimandare.AVEVA PREVISTO CHE ANCHE IL 2022 FOSSE UN ANNO TRIONFALE I trionfi del 2022 non sono stati una sorpresa per me: sapevo ...