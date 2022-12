La Sampdoria è sul baratro | cosa succede al club | lo scenario

TUTTO mercato WEB

... come già avvenuto in casi analoghi, di mettere in vendita dalle 16 di oggi, solocircuito ... quando il Lecce vinse a Genova in casa dellaportandosi così a 15 punti in classifica. Con ...... che vedranno l'Empoli affrontare l'Udinese alle 20.45 del 4 gennaio e lacampo del Sassuolo alle 12.30. Lammers cercherà a Genova quella fortuna non ancora trovata in Italia tra ... Udinese, Nuytinck può partire a gennaio: c'è la Sampdoria sul difensore Primo turno ostico per Lorenzo Sonego nel torneo 250 di Adelaide, in Australia: Daniil Medvedev è la testa di serie numero 3.Calciomercato, ufficiale lo scambio di attaccanti tra Sampdoria ed Empoli. Ciccio Caputo torna al Castellani e Sam Lammers si trasferisce in blucerchiato. Dopo tre anni e mezzo Francesco Caputo torna ...