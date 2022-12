Elia Cassardo aggredisce i carabinieri con un bastone di legno dopo aver distrutto la casa | nei guai l' ex volto del reality Rai

IL GIORNO

Giorgio, milanese 22enne diventato famoso lo scorso anno per aver presto party al reality di Rai2 ' La Caserma ', è stato denunciato venerdì 30 dicembre dopo aver seminato panico in ...Prima avrebbe seminato il panico in casa sua e nel condominio in cui vive. Poi avrebbe fatto lo stesso nell'auto dei carabinieri e in caserma.Giorgio- milanese, 22 anni compiuti mercoledì, diventato famoso lo scorso anno per aver preso parte al reality di Rai2 'La Caserma' - è stato denunciato all'alba di venerdì a Milano con ... Elia Cassardo, ex recluta reality La Caserma: urla all'alba e ... Elia Giorgio Cassardo, giovane 22enne che ha acquisito popolarità televisiva lo scorso hanno grazie alla partecipazione a La Caserma (Rai Due), è stato denunciato all’alba di venerdì a Milano. Le ...Elia Giorgio Cassardo, milanese 22enne diventato famoso lo scorso anno per aver presto party al reality di Rai2 "La Caserma", è stato denunciato venerdì 30 dicembre dopo ...