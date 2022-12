È morto Joseph Ratzinger | addio al papa emerito Benedetto XVI Aveva 95 anni Si dimise a febbraio 2013 Fu a Bari il suo primo viaggio da pontefice

(Di sabato 31 dicembre 2022) Ilto diXVI, chel’eredità pesantissima di GiovPaolo II, fu di transizione, almeno in apparenza. Studioso più che trascinatore del popolo cristiano, il 265/moè entrato nella storia acon un atto praticamente quasi senza precedenti: le dimissioni. Bisogna andare a quasi milleprima per registrare una rinunciale. Storiche le foto dell’incontro con il successore Francesco: i due uomini vestiti di bianco, praticamente mai visto prima nella chiesa cattolica. Dacompì il, nella primavera 2005....

Di quel periodo e di quei provvedimenti, una volta diventato Papa,Ratzinger non ha mai parlato. Però è indubbio che il vero atto di governo da lui attuato non è tanto nel promuovere una ...E'a 95 anniRatzinger, papa Benedetto XVI, il primo pontefice in epoca moderna a rinunciare al pontificato (prima di lui era stato, oltre settecento anni prima, solo Celestino V, nel 1294), ...(Photo by Franco Origlia/Getty Images) Joseph Ratzinger, Papa emerito, è morto il 31 dicembre 2022 all’età di 95 anni. A dare l’annuncio del decesso di quello che è stato il 265esimo Papa della Chiesa ...E' morto a 95 anni Joseph Ratzinger, papa Benedetto XVI, il primo pontefice in epoca moderna a rinunciare al pontificato (prima di lui era ...