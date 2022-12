Dalla Regina Elisabetta ai giornalisti morti in Ucraina | ecco i grandi nomi che abbiamo perso nel 2022

Leggi su tpi

(Di sabato 31 dicembre 2022) Chi ci ha lasciato nel: leillustri dell’anno che sta per concludersi Dal premio Nobel Mikhail Gorbaciov alle attrici Monica Vitti e Angela Lansbury passando per il divulgatore scientifico Piero Angela, senza dimenticare iine la scomparsa di Mahsa Amini:chi ci ha lasciato in questo anno che sta giungendo al termine. Lorenzo Parelli Aveva 18 anni e studiava meccanica. È scomparso il 21 gennaioin un incidente sul lavoro: stava frequentando l’ultimo giorno di stage in una fabbrica di Lauzacco frazione di Pavia di Udine. La sua morte ha scatenato un’ondata di proteste contro l’alternanza scuola lavoro e un modello di scuola da rivoluzionare. Lorenzo ParelliMikhail Gorbaciov Premio Nobel per la Pace nel 1990, padre della ...