Calendario rugby 2023 | date | programma | tutti gli eventi da non perdere

(Di sabato 31 dicembre 2022) Nelila 15 vedrà disputarsi la Coppa del Mondo, intra settembre ed ottobre in Francia. A livello di Nazionali l’appuntamento clou della prima parte di stagione sarà quello con il Sei Nazioni (maschile ed Under 20) tra febbraio e metà marzo, mentre i Test Match estivi sono da definire. Per quanto riguarda la stagione a livello di club i principali appuntamenti saranno le finali delle Coppe europee del 19 e 20 maggio a Dublino, in Irlanda, e quella del 27 maggio dello UnitedChampionship. In Italia il TOP10 vedrà la conclusione il 27 maggio, il 3 o 4 giugno sarà la volta dell’Eccellenza femminile.03 febbraio-19 marzo Sei Nazioni Under 20 I giornata Venerdì 3 febbraio Galles-Irlanda – ore 20 Inghilterra-Scozia – ore ...