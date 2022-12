Ultime Notizie Roma del 30-12-2022 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno essere in apertura Oggi ho detto Ah sì jimping che Mosca intende rafforzare la cooperazione militare e tecnica tra Russia e Cina lo riporta la TAS Putin e si hanno parlato in collegamento video il presidente russo elogiato le relazioni Mosca Pechino come le migliori di sempre Putin ha detto di attendere ti jimping a mosca nella primavera del 2023 per una visita di Stato non ha dubbi che troveremo l’occasione per incontrarci di persona ti aspettiamo Caro Presidente che la prossima primavera con una visita di Stato Mosca le parole di Putin torniamo in Italia più incidenti sul lavoro ma almeno vittime da gennaio a novembre Secondo i dati dell’ INAIL denuncia di infortunio presentate all’istituto sono stati 652000 + 29,8% rispetto allo stesso periodo del 2021 1006 del quali con esito ...