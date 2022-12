“Tutti pazzi per Mary” | l’oroscopo di venerdì 30 dicembre 2022

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiMaria Falcione, talentuosa scrittrice nasce a Benevento il 31 ottobre 1979. Ha composto numerose opere tra cui la pubblicazione di sei libri più la partecipazione a numerosi concorsi letterari. I suoi libri sono stati esposti alla fiera del libro di Milano e di Torino e depositati nella libreria nazionale in Roma. Qualificandosi sempre tra i primi posti. Collabora con una testata giornalistica locale ed è presente nel settore letterario in più vesti. La sua carriera parte con il suo primo scritto “Un sorriso lungo il viaggio” che le ha aperto le porte del componimento personale fino a giungere alla sua ultima pubblicazione “Il passato non si riscatta”. Da allora la partecipazione attiva della scrittrice ha fatto si che i suoi numerosi lettori potessero ogni volta confrontarsi con un suo nuovo lavoro. Attendiamo per questo con trepidazione nuovi lavori che ...

L'Arena

In questo clima surreale da fine dell'anno e di fine di un mito aleggiano allora sui presenti le parole della lettera testamento del campione: "Non so cosa in Brasile ci renda cosìper ...... difatti vogliono farci diventarerobot controllati da algoritmi. Prendetevi questifuriosi, assassini nati e portateli in qualche galassia lontanissima, confinateli in un pianeta ... Tutti pazzi per Giulietta, lunghe code (dal nuovo ingresso) per vedere il celebre balcone Tutti pazzi per Enzo Fernandez. L’ottimo Mondiale della stella classe 2001 non ha fatto altro che confermare il suo buon avvio di stagione col Benfica, scatenando un’asta internazionale già in vista d ...I lettori di Affari non hanno dubbi: la conduttrice vicentina stravince la sfida con Veronica Gentili. Tutto su di lei - LE SUE FOTO PIU' BELLE ...