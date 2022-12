Traffico Roma del 30-12-2022 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 dicembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazioneintenso sulla Grande Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata esterna tra Laurentina e Casilina interna si rallenta tra Cassia bis e sala la via Salariarallentato tra via dei Prati Fiscali all’aeroporto dell’Urbe Verso il raccordo tra figata poi la tangenziale Tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria verso San Giovannirallentato in via Muro Torto tra via del Galoppatoio e via Luisa di Savoia verso il Lungotevere a Portonaccio un incidente rallenta ilin via Tiburtina all’altezza di via Morello allerta smog domani seconda giornata stop alla circolazione all’interno della fascia verde per i veicoli benzina Euro 3 diesel Euro 4 e minicar diesel Euro 2 il provvedimento sarà in vigore dalle 6:30 Alle 9:30 lunedì 2 ...