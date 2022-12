(Di venerdì 30 dicembre 2022) Min. Salute: pandemia imprevedibile, Italia si prepari Dl Rave: ok definitivo alla Cameradopo "ghigliottina" Difensore anarchico Cospito: sta male, ha perso 35 kg Brasile: tre giorni lutto nazionale ...

Min. Salute: pandemia imprevedibile, Italia si prepari Dl Rave: ok definitivo alla Cameradopo "ghigliottina" Difensore anarchico Cospito: sta male, ha perso 35 kg Brasile: tre giorni lutto nazionale ...Meloni: "Presidenzialismo e giustizia le mie priorità" Covid: situazione sotto controllo, no nuove varianti Scuola, Valditara: "Maturità come prima della pandemia" Qatargate, Giorgi: "Eva Kaili sapeva ... TgLa7d del 30 dicembre 2022