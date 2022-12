Supermercati e negozi aperti a Roma e nel Lazio domenica 1 gennaio 2023? Orari e info

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Ie idisarannoil 1? E se sì, quali? Che dire dei centri commerciali? Sono queste alcune delle domande più ricorrenti in questi giorni di Festa considerando anche pranzi e cenoni che terranno impegnate le famiglie almeno fino a Capodanno. Un acquisto last minute, un ingrediente “mancante”, una visita di parenti a sorpresa o più semplicemente magari la voglia di fare una passeggiata approfittando del giorno libero. Ma se per il 31 dicembre non ci saranno particolari problemi (tranne magari per gliche saranno ridotti), per il 1la situazione è decisamente differente. Vediamo allora tutte lermazioni utili sulle attività aperte il primo dell’anno., ...