“Pronto a farlo” UeD | Riccardo Guarnieri non molla la presa | colpo di scena clamoroso

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Uomini e Donne, la sosta natalizia non ferma il gossip e le news sui protagonisti del programma di Maria De Filippi: nelle ultime ore è tornato a parlare. Parole destinate a far discutere mentre corre forte la voce che lui e Armando Incarnato potrebbe essere tra i prossimi protagonisti dell’Isola dei Famosi. In attesa di quello che succederà (dalla anticipazione sappiamo che nelle prossime puntate non ci sarà spazio per il ritorno indi Pinuccia: la dama di Vigevano non ha preso parte alle nuove registrazioni del talk show e quindi non sarà in onda da gennaio 2023),bussa alla porta di Gloria. Al magazine di Uomini e Donne ha raccontato che vorrebbe stupire Gloria Nicoletti, la dama che ha ripreso a frequentare dopo l’uscita dal programma dell’ex Ida. “Mi piacerebbe farle un piccolo ...