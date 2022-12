Piemonte | nel 2022 stanziati oltre 400mila euro per progetti contro l' aborto

Altreconomia

Le politiche contro l'aborto portano ilsul terzo gradino della classifica italiana delle regioni con più 'atti clericali' compiuti ...E' iniziata la parata elettorale. Quella cheprossimo mese e mezzo vedrà altri personaggi politici - oltre ad Attilio Fontana e Letizia ...si trovasse in Emilia Romagna o magari in. Magari, ... In Piemonte le cosiddette associazioni “pro-vita” ricevono fondi per ... Giorgia Meloni fa scuola, nel vero senso della parola. E così anche il Piemonte avrà il suo assessore del Merito, delega mutuata proprio dal nuovo esecutivo di centrodestra in cui la premier ha voluto ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...