Pelé | un minuto di raccoglimento in serie A prima delle partite

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Il calcio italiano rende omaggio alla memoria di, con undisue. Lo ha disposto la Federcalcio per la 16/a giornata diA, alla ripresa del campionato il 4 gennaio, ma anche per le amichevoli previste da oggi in poi. Sul suo sito, la Figc accompagna l’annuncio con la foto del gol di testa di, in stacco su Burgnich, nella finale del Mondiale di Messico ’70 ieri all’età di 82 anni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il video con l'omaggio del Vélodrome di Marsiglia in occasione del minuto di silenzio in memoria di Pelé, la notizia della cui scomparsa è arrivata proprio pochi minuti prima dell'inizio della sfida tra la squadra di casa e il Tolosa. Applausi da parte di tutti e ... Serie A, la Lega ha deciso che il 4 gennaio alla ripresa del campionato ci sarà un minuto di silenzio per ricordare Pelé.