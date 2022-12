Pelè | il ricordo di Mazzola e Rivera | “Era a due metri | ma era sulla Luna C’è stato lui e poi tutti gli altri”

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Due grandi campioni del nostro calcio come Giannie Sandroricordano, scomparso all’età di 82 anni. “C’èPelé, e poigli. Lo guardavo giocare, lì, sullo stesso campo e non credevo ai miei occhi. Era a due, ma era. Se ne va una parte di me”. In questo modo Sandroricorda a ‘La Repubblica’ Pelé, affrontato per la prima volta nella finale del Mondiale di Messico 1970, vinta dal Brasile. “Se era marcabile? Penso di no. Perché passava il pallone al compagno e poi scompariva, si smaterializzava per riceverlo di nuovo – prosegue l’ex campione azzurro – Era agilissimo, una saetta e ti fregava sempre. Pareva fatto di gomma ed era furbissimo. Valcareggi aveva deciso ...