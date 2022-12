Napoli si prepara per il big match con l’Inter | partitella e goleada contro la Juve Stabia

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Ilsta ultimando itivi per il suo prossimo impegno di campionato, battuta in amichevole la. Il, capolista in serie A, è pronto a tornare in campo con la voglia di vincere. Gli azzurri di Lucianio Spalletti,no il prossimo in, che segnerà la ripresa del campionato di Serie A. Nellazione alla partita, la squadra azzurra ha affrontato lain unadi fine allenamento, che si è conclusa con un risultato di 6-1. Ilsta ultimando itivi per il suo prossimo impegno...

ilmattino.it

sold out sialla grande festa di fine anno. Il turismo è finito in questi giorni al centro di una serie di iniziative, legate alla tassa di imbarco e quella di soggiorno. Per ...sia celebrare l'arrivo del nuovo anno con uno spettacolare show aperto a tutti. Ci sarà Peppe Iodice con il suo Peppy Night e tanti ospiti: Belen Rodriguez, Stefano De Martino, Biagio ... Napoli, per la notte di san Silvestro il Cardarelli prepara l’assistenza in emergenza . Ordinanza dell’Asl Napoli 1 che prevede anche controlli in aeroporto “E’ partita la somministrazione dei nuovi antivirali nei primi giorni per chi prende il covid e stiamo preparando gli ospedali a ...Il procuratore di Diego Demme, Marco Busiello, torna a parlare in vista della sessione di mercato. Queste le parole inerenti al calciatore del Napoli, che a sorpresa potrebbe restare nella squadra di ...