Il Decreto Rave è legge | la Camera approva grazie alla Ghigliottina

ROMA - La Camera dei deputati ha approvato il decreto anti-rave, che diventa quindi legge. 183 i voti favorevoli, 116 contrari e un astenuto. Decisivo, nell'ultimo giorno utile per l'approvazione, pena la decadenza del provvedimento. "Animale, stai seduto": e il deputato mostra il dito medio. Caos alla Camera sul decreto Rave. Serve la 'ghigliottina' per avere il via libera al testo che permette ai colletti bianchi di uscire dal carcere. Interrotta la lunga maratona delle dichiarazioni di voto, che avrebbe fatto scavallare la mezzanotte e decadere il provvedimento.