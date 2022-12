Futuro Demme | cessione o permanenza? La conferma dell’agente

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Marco Busiello, agente di Diego, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal”. Il centrocampista del Napoli vorrebbe maggiore spazio e la gestione Luciano Spalletti lo ha sempre di più relegato al ruolo di rincalzo occasionale. Di seguito quanto evidenziato: “Il calciatore ad oggi non ha avuto nessuna richiesta allettante per far sì che possa ambire a lasciare Napoli. Se non dovessero arrivare delle offerte importanti nei prossimi giorni, il giocatore resterà sicuramente a Napoli per i prossimi sei mesi“. DiegoNapoli Diegoe la promessa di Luciano Spalletti Nel frattempo, il Corriere del Mezzogiorno fa chiarezza su una promessa fatta da Luciano Spalletti proprio allo stesso Diego. Il tecnico azzurro ha garantito che nella seconda metà di ...

Tutto da scrivere il futuro di Diego Demme. L'ex Lipsia non trova spazio nel Napoli, complice il rendimento super di Lobotka che è l'intoccabile nello scacchiere di Spalletti. Il tedesco, così, medita l'addio.