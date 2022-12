Dossena | Napoli | la Grande Bellezza! Kim mi ha sorpreso' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 30 dicembre 2022): ", laKim mi ha, Zielinski è maturato, Mondiali? Messi ha fatto la differenza, Argentina non trascendentale" Andrea, ex difensore del, ha rilasciato un'intervista aMagazine.Com. Queste le sue dichiarazioni: "Ilgioca un calcio ben collaudato. I ragazzi si riconoscono in quello stile. -afferma- Speriamo tornino in campo a gennaio con lo stesso spirito delle ultime partite. E' una nuova ripartenza. Dopo la lunga sosta puo' esserci qualcuno non con lo stesso ritmo, pero' la spettacolarita' del gioco dele' nelle loro corde. E' unche ha continuato ad evolversi. Il merito di Spalletti è stato ...