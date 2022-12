Covid | il ministero avverte | pandemia imprevedibile | prepararsi

REGNO UNITO Il Governo britannico si appresta ad annunciare l'obbligo di test negativo al... Ildella Sanità ha anche consigliato agli israeliani di non recarsi per ora in Cina, se non ...REGNO UNITO Il Governo britannico si appresta ad annunciare l'obbligo di test negativo al... Ildella Sanità ha anche consigliato agli israeliani di non recarsi per ora in Cina, se non ...Una pandemia "imprevedibile" a cui il Governo non risponderà con "obblighi" ma puntando sul "senso di responsabilità". È la sintesi di un'altra giornata di passione e incognite sul fronte Covid in Ita ...La pandemia torna a fare paura in Cina. Le autorità cinesi, diventano sempre meno trasparenti, sia sul numero totale dei casi che dei decessi, e questo non è certo un segno positivo. Gli abitanti di P ...