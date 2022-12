Calcio | Qatar | non rinnovato il contratto al ct Felix Sanchez

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Doha, 30 dic. - (Adnkronos) - Ora è ufficiale: dopo il deludente Mondiale casalingo, lo spagnoloBas non è più il commissario tecnico del. Lo ha annunciato la federazione del paese asiatico. Ildi, che scade domani, non sarà prolungato.

Repubblica TV

Allo stesso tempo, le decisioni dell'organismo mondiale delsu quali proteste siano legittime durante una Coppa del Mondo, come in(LGBT, sì, Iran con riserva) , saranno viste come ...... ovvero sul campo di Vila Belmiro, lo stadio del Santos in cui si è consacrato leggenda del. ... 'Tu sei eterno' Lo scorso 20 novembre, in coincidenza con l'inizio dei Mondiali in, ha ... La colf viene ripresa senza saperlo durante la vittoria dall'Argentina, la reazione è da milioni di click Doha, 30 dic. – (Adnkronos) – Ora è ufficiale: dopo il deludente Mondiale casalingo, lo spagnolo Felix Sanchez Bas non è più il commissario tecnico del Qatar. Lo ha annunciato la federazione del paese ...I tributi ad Emiliano Martinez stentano a fermarsi anche dopo due settimane dalla vittoria dell’Argentina ai Mondiali ...