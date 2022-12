Barcellona | sospesa la sanzione imposta dal TAD | Lewandowski potrà giocare contro l’Espanyol

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Robertla sfida traed Espanyol, in programma domani 31 dicembre alle ore 14.00. L’attaccante polacco era stato fermato per tre turni dal Tribunale Amministrativo dello Sport. Quest’oggi però è arrivata la decisione del Tribunale di Madrid che ha concesso una sospensione cautelare alladal TAD, che permette quindi al centravanti blaugrana di poter essere in campo. SportFace.

SPORTFACE.IT

