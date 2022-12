Trolley | zaini e buste regalo | aria di festa in Senato dopo l' ok alla manovra 

ilGiornale.it

Deputati ed ex, portaborse già deputati, familiari di deputati e di portaborse con armadi,, borse,, sacchi, tutti stracolmi di banconote, ricordano la Milano da bere, con le valigette ......dalle borse shopping agli, dalle borse da viaggio alle custodie per abiti, oltre a beauty case, cappelliere, valigie e bauli, sia nelle versioni morbide che in quelle rigide, compresi i... Trolley, zaini e buste regalo: aria di festa in Senato dopo l'ok alla ... La prima del governo Meloni. Sugli spalti i parenti. Mogli, figli, nipoti. Amici. Tutti al seguito dei neo senatori ...Questo zaino è un prodotto geniale perché sostituisce completamente il trolley e puoi viaggiare in aereo senza spendere soldi per i bagagli: ottimo prezzo su Amazon.