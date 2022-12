' Totti e Ilary? Non me l' aspettavo' | la confessione di Greta Scarano

La separazione tra FrancescoBlasi, dopo venti anni insieme, continua a far chiacchierare. A dire la sua ora è Greta Scarano, l'attrice che indossato i panni della conduttrice Mediaset nella serie tv sul Pupone '...Se c'è uno sconfitto nel divorzio più chiacchierato dell'anno quello è Francesco. E non parliamo di disfatte giudiziarie. Dopo l'annuncio dell'addio a, l'ex capitano della Roma aveva ...L'attrice ha conosciuto personalmente l'ex coppia: ha indossato i panni della Blasi per la serie tv 'Speravo de morì prima' ...Ilary Blasi è in vacanza a Bangkok in un hotel unico che è la prima destinazione verticale al mondo con ristoranti premiati e vista mozzafiato ...