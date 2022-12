Serie A | aperto il bando per la radio ufficiale

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 29 dicembre 2022) La LegaA ha pubblicato l’invito «a manifestare interesse per la realizzazione del Canaledella Lega Nazionale ProfessionistiA per le stagioni sportive 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025». Si tratta di un nuovo progetto discusso nei mesi passati in assemblea, che prenderà vita già a partire da questa stagione. Il canale in questione, con fruizione suDab, Web-, Web-Tv, App, sito webdella LegaA ed eventualmente invisione tramite ritrasmissione su piattaforma Dtt “Digital Terrestrial Television” e/o Dth “Direct to Home” comprende: Programmazione giornaliera per ogni giorno della settimana (24/7) focalizzata sulle Competizioni; Contenuti Live, repliche e podcast ogni giorno della settimana dalle ore 7:00 ...