Se nel governo di Israele Netanyahu è a sinistra

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Contro ogni previsione,ha impiegato ben due mesi a formare quello che doveva essere ilpiù omogeneo della storia dello Stato d'. Tutti i suoi alleati, infatti, appartengono dichiaratamente a partiti di destra. Non centrodestra, non quasi destra, non forse destra. Tutti di vera destra. Nessuno escluso. Una settimana doveva bastare al neo Premier per compiere la semplice impresa, eppure più King Bibi si spingeva in là nella negoziazione, e più capiva che vi era un unico elemento d'intralcio perla sua riuscita: lui stesso. Proprio così. Colui che è riuscito a rendere nello Stato d'la parolaun appellativo dispregiativo, si è d'un tratto reso conto di non essere abbastanza di destra per le aspettative dei suoi compagni di viaggio. Compagni che dal giorno delle ...