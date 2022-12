Sci alpino femminile oggi Semmering 2022 slalom | dove vederlo in tv e in streaming

Eurosport IT

Marco Odermatt si è imposto nel SuperG di Bormio , valido per la Coppa del mondo maschile di. Lo svizzero ha dominato sulla Stelvio in 1'29''27, precedendo di 64 centesimi l'austriaco Vincent Kriechmayr , vincitore ventiquattro ore prima in discesa e unico a restare sotto il ...Neve olimpica Le strisce di neve che hanno permesso di disputare le gare dialle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 si devono a un'azienda italiana: l'altoatesina TechnoAlpin . Un'impresa ... Sci alpino, Matthias Mayer, annuncio a sorpresa a Bormio: "La mia carriera finisce qui" CORTINA - Una persona con disabilità motoria, che intenda praticare lo sci di fondo, può farlo a Cortina d'Ampezzo, grazie all'azione coordinata di varie componenti, ...Il tre volte campione olimpico austriaco dice basta a soli 32 anni poco prima del SuperG di Bormio: "Non ho più il mordente necessario" ...