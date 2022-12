Running | sabato 31 dicembre la Mooney We Run Rome

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 dicembre 2022)31andrà in scena laWe Run, la 10 km che vedrà al via anche Daniele Meucci, a caccia del prestigioso tris dopo i successi conquistati nel 2013 e nel 2018. A contendere il trofeo all’atleta azzurro, il recente vincitore dell’Atleticom We RunBy Night, il moldavo Maxim Raileanu. Ai nastri di partenza anche Daniele D’Onofrio, Yassin Bouih, Stefano La Rosa, Marouan Razine e Freedom Amaniel. In campo femminile la favorita è Sofiia Yaremchuk, fronteggiata da Giulia Aprile, Sveva Fascetti, Alessia Tuccitto e Ilaria Sabbatini. Giunta all’XI edizione, laWe Runsi corre, come di consueto, il 31a Roma con partenza alle ore 14 sempre nel perimetro storico della città. Il percorso attraversa le strade e le ...