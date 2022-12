PSV-Milan | la probabile formazione dei rossoneri | sorpresa in attacco?

Milan News

Utd - Bournemouth CALCIO - SERIE A 12:30 Salernitana -12:30 Sassuolo - Sampdoria 14:30 ...30 RKC Waalwijk - sc Heerenveen 18:45 AZ - Vitesse 20:00 Fortuna Sittard - Go Ahead Eagles 21:00- ...Commenta per primo Ilè pronto a sfidare domani ila Eindovhen per quello che sarà l'ultimo test amichevole in vista della ripresa della serie A. Stefano Pioli sembra orientato a scegliere Dest come terzino ... MN - Milan, la probabile formazione contro il PSV: Dest a sinistra, Rebic prima punta. Tornano... Giornata di vigilia per il Milan, che domani alle 18:15 affronterà il PSV nell’ultima amichevole prima della ripartenza del campionato Ultimo test per il Milan in vista della… Leggi ...Il Milan è pronto a sfidare domani il Psv a Eindovhen per quello che sarà l’ultimo test amichevole in vista della ripresa della serie A. Stefano Pioli sembra orientato a scegliere Dest come terzino ...