Agenzia ANSA

Sono stati arrestatiultimi due ragazzi evasi dall'istituto minorile Beccaria a Natale. Lo confermano fonti del ... che sono statio si sono costituiti, uno accompagnato dalla sorella. Uno è ...Pur riuscendo ad investire la gran parte delle risorse sul caro bollette siamo riusciti a iniziare a mantenereimpegni- afferma Meloni - La legge di bilancio è stata approvata in un'ora", ... Presi gli ultimi due detenuti evasi dal carcere Beccaria - Cronaca Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il ministro dell'Economia Giorgetti: "Missione compiuta. Scritta in tempi record e in una situazione di contesto eccezionale non positivo, rispetta ...