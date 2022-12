Le mie 5 cotte del 2022

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Come per i dischi, i film, i libri, ogni anno ci innamoriamo di giocatori talentuosi. L’innamoramento, come si sa, è irrazionale, e ci si può innamorare anche delle persone sbagliate, che magari ci faranno soffrire. Non lo scegliamo. Ho raccolto le mie cinquecalcistiche del: giocatori che prima non conoscevamo e che quest’anno hanno scalato le gerarchie dei miei preferiti. Non ci sono solo giovani e non ci sono giocatori di un unico campionato. Ibrahima Bamba, 2002, Italia È difficile non abbandonarsi a sensazionalismi di fronte a Ibrahima Bamba. Classe 2002, è alla prima vera stagione da titolare nel Vitoria Guimaraes, in Primeira Liga portoghese. Ha raggiunto il Portogallo nel 2020, ad appena diciotto anni. Il Vitoria Guimaraes lo aveva acquistato dalle giovanili della Pro Vercelli, la squadra della città in cui è cresciuto. Ha ...