Tiscali

Gli avversari dei nerazzurri in Champions, battono 5 - 1 l'Arouca PALERMO - Tutto facile per il Porto nella 14esima giornata del campionato portoghese. Glidell'Inter in Champions League, si sono imposti 5 - 1 in casa ai danni dell'Arouca grazie alla tripletta dell'iraniano Taremi, reduce dal Mondiale e in gol al 18°, 34° e 50°. Otavio (1°) e ...I n calce all'urna di Nyon la domanda da porsi non è se sia andata bene, ma, essendo andata bene, quale sarà lo stato di salute dellea metà febbraio, quando Europa e Conference League ricominceranno a macinare partite e verdetti. Sulla carta, Juve - Nantes , Salisburgo - Roma , Lazio - Cluj e Braga - Fiorentina sono ... Calcio: Eurorivali. Inter, tris Taremi, Porto travolgente in campionato Gli avversari dei nerazzurri in Champions, battono 5-1 l'Arouca PALERMO (ITALPRESS) - Tutto facile per il Porto nella 14esima giornata del ...Lo Sporting Braga cade rovinosamente in Coppa con lo Sporting Lisbona. I prossimi avversari di Conference League della Fiorentina perdono 5-0 dopo una.