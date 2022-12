Bce | Meloni | ' rispettiamo autonomia | sarebbe meglio evitare scelte peggiorative'

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Roma, 29 dic (Adnkronos) - "La Banca centrale ha la sua autonoma, la. Se su qualcosa non si è d'accordo è normale dire come la si pensa. Per come la vedo io,. Soprattuttoutile gestire bene la comunicazione sulleche si fanno, altrimenti si rischia di generare non panico ma fluttuazioni sul mercato che vanificano il lavoro dei governi". Lo ha detto Giorgia. "Sul tema dell'aumento dei tassi ci eravamo messi al sicuro, nella legge di Bilancio avevamo tamponato la situazione", ha aggiunto la premier.

