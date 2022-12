(Di giovedì 29 dicembre 2022)2: La via dell’acqua raggiunge il suo primodi. Il film di James Cameron è stato il più “veloce” ad aver valicato, a livello mondiale, la fatidica cifra nel 2022. Sono infatti bastati quindiciad2 per sopravanzare Jurassic World: Dominion – che ci ha messo 4 mesi a raggiungere ilattestandosi poi a 11milione e 136 mila– e ad avvicinarsi a Top Gun: Maverick, il sequel del franchise con Tom Cruise che veleggia ancora come miglior incasso del 2022 (e tale probabilmente rimarrà) che per raggiungere il(oggi è a une oltre 445milioni did’) ci ha messo poco più di un mesetto tra maggio e ...

D'altronde dobbiamo ricordare che anchenel 2009 - 2010 crebbe a poco a poco verso il suoattuale di 2.922.917.914 (contando i 75 milioni di dollari della recente riedizione 2022): ..." La via dell'acqua ha superato il miliardo di dollari al botteghino. Per quest'anno in tempi, avendo raggiunto il traguardo in sole due settimane (nella storia del cinema solo sei film ... Avatar 2 da record: un miliardo di dollari di incassi in soli 14 giorni Mentre Avatar: La via dell'acqua, dopo aver superato il miliardo, punta al 'club dei 2 miliardi', James Cameron combatte anche per un record personale.Non è record, però Avatar: La via dell'acqua, con 1 miliardo di dollari incassati nel mondo a due settimane dall'uscita, si gioca il traguardo con un altro film. Potrebbe diventare il miglior incasso ...