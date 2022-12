Alfio degli asini | Lodi e gli altri | 10 dialoghi da rileggere 29 12 2022

(Di giovedì 29 dicembre 2022) ... Gonnella: 'Se 1 detenuto su 3 è in custodia cautelare, qualcosa non funziona' Comunità energetiche: quando l'energia green la facciamo a casa nostra Contro l'abbandono scolastico, vi leggo una ...

L'intervista di VITA più letta nel 2022 parla di rugby e di asini. E di un uomo di straordinaria sensibilità umana:Scandurra . L'ha scritta Barbara Marini , con mano delicata. Grazie al rugby son diventato uomo, grazie all'asino ho capito il mondo, questo il titolo , racconta di uno che si è buttato nella ...... In Italia non siamo ai livelliStati Uniti dove se dieci anni fa hai fatto una black face oggi non lavori più. Faccio questo esempio perché noi l'abbiamo fatto col personaggio diMuschio ... Alfio degli asini, Lodi e gli altri: 10 dialoghi da rileggere Dal rugbista Scandurra, che percorreva la natura a piedi col somarello Fiocco, e che è morto pochi mesi dopo l'intervista, ai responsabili di Antigone sul dramma delle carceri; dal dialogo fra gli int ...Rovereto – Realizzato nel 2002 dall’archistar Mario Botta, il Mart è la prima architettura contemporanea italiana pensata per essere un museo. Il vero cuore del progetto è la piazza circolare con l’ic ...