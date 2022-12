Addio a Pelè … Video Tributo

Leggi su glieroidelcalcio

Il mondo del calcio è in lutto: è morto a 82 anni Pelé, uno dei calciatori più grandi di tutti i tempi Edson Arantes do Nacimiento, al secolo noto come Pelé è morto questo sera a San Paolo all'età di 82 anni. Uno dei più grandi calciatori di sempre, da settimane era ricoverato per combattere il tumore. La redazione de GliEroidelCalcio.com si unisce alle condoglianze alla famiglia.