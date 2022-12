Verratti rinnova con il Psg | l' annuncio a sorpresa è da brividi

Sky Sport

PARIGI (Francia) - Marcoè destinato a diventare il giocatore con più presenze nella storia del Paris Saint - Germain . Il centrocampista azzurro, già da dieci anni a Parigi e con il contratto in scadenza 2024, ha ...I numeri diArrivato a Parigi nel 2012 dal Pescara per 12 milioni di euro,ha collezionato 399 presenze con la maglia del Paris Saint Germain, secondo all - time nella storia del ... Psg, Verratti rinnova fino al 2026: "Questa è la mia seconda casa" Per Dzeko il club aspetta almeno febbraio per sedersi ad un tavolo, regna l’incertezza per D’Ambrosio e Cordaz Ci stiamo pian piano avvicinando al calciomercato di gennaio che sicuramente sarà molto i ...Nel giorno della sua partita numero 399 con i capitolini francesi e dopo dieci anni di militanza, l'azzurro prolunga per altre due stagioni, avviandosi a diventare il recordman di presenze del club pa ...