Ten Hag non è completamente soddisfatto dello spreco Man Utd

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Breaking: Erik ten Hag non è stato del tuttodella conclusione del Manchester United nonostante abbia battuto comodamente il Nottingham Forest 3-0 all’Old Trafford martedì. Lo United è tornato in azione in Premier League dopo la Coppa del Mondo e alla fine ha ottenuto una vittoria diretta che li ha lasciati solo un punto dietro il Tottenham, quarto in classifica, con una partita in mano. I gol nel primo tempo di Marcus Rashford e Anthony Martial mandarono lo United sulla loro strada prima che Fred completasse le cose negli ultimi minuti. Ma lo United ha sprecato diverse occasioni decenti prima del gol ispirato da Casemiro di Fred, con Antony e Rashford che hanno rifiutato occasioni particolarmente buone. E questa si è rivelata un’area di interesse chiave per Ten Hag dopo la partita. “È quello che ho detto nello spogliatoio, dobbiamo segnare ...

