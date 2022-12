Rapina ad Anzio | gioielliere colpito con un taser | il suo sforzo per chiedere aiuto | “Fermatelo”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) L’attività di prevenzione attuata dal commissariato PS die Nettuno, nel periodo natalizio per scongiurare i reati predatori, ha permesso agli uomini dell’ufficio Volanti, in collaborazione con il personale della squadra fluviale di, di catturare in flagranza di reato un cittadino italiano, che indossata una parrucca, unad impulsi elettrici, aveva appena perpetratopresso una gioielleria di, dove il proprietario dopo essere statodalle scariche elettriche lanciate daltore, con la forza raccolta, riusciva a dare l’allarme alla polizia, che interveniva in pochi secondi, catturando iltore, che veniva arrestato e associato al carcere. In aggiornamento su Il Corriere della Città.