Papa Francesco chiede una preghiera speciale per Ratzinger | è molto ammalato

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Joseph, 95 anni,emerito della Chiesa cattolica, è “”. A dirloal termine dell’udienza generale. Il Pontefice ha invitato i fedeli a pregare per il suo predecessore. “Vorreire a tutti voi unaper ilemerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. Ricordarlo, èndo al Signore che lo consoli, che lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa, fino alla fine”., nell’Aula Paolo VI, ha tenuto l’ultima udienza generale del 2022. Accolto dall’ovazione dei fedeli, ilha fatto ingresso ...

Sul sito Vatican News si legge: "Poche parole, quelle di, che lasciano intendere una situazione delicata delle condizioni di salute di Benedetto, il quale lo scorso 16 aprile ha ...