(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Lui è stato al governo e poi responsabile per l'economia del Pd. Ed ora è per. "Il grosso, dentro e fuori il Pd, sosterrà. Dopodiché il congresso non è un derby ...

Globalist.it

Ad affermarlo il senatore Pd Antonio, che ha scelto Elly Schlein , di cui sarà coordinatore del programma: "Pur avendo stima per tutti i nomi, ho condiviso la sua candidatura perché credo ...Ad affermarlo il senatore Pd Antonio, che ha scelto Elly Schlein , di cui sarà coordinatore del programma: "Pur avendo stima per tutti i nomi, ho condiviso la sua candidatura perché credo ... Misiani: “Sostengo Elly Schlein alla guida del Pd, interpreta al meglio le battaglie della sinistra” Il leader di Azione lascia intendere con quale dei candidati sarà possibile creare un'intesa. Intanto si definiscono le squadre. Pina Picierno con ...Roma, 23 dic. Adnkronos) – "Siamo molto felici e soddisfatti per l'aumento dei comitati in sostegno di Elly Schlein che stanno nascendo in ogni angolo del Paese e in ogni Provincia. C'è tanta voglia d ...