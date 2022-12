Lutto in Rai | addio al giornalista e musicologo Guido Zaccagnini

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Tremendoin Rai: l’azienda perde uno storico e prezioso collaboratore. È morto, docente di Storia della Musica al Conservatorio di Musica di “Santa Cecilia” di Roma, nonché noto conduttore di programmi radiofonici di successo. L’annuncio dalla pagina social di “Radio 3” che scrive: “La comunità di Radio3 è in. Abbiamo perso un amico, uno straordinario uomo di musica.non c’è piu. È mancato questa notte. Radio3 lo ricorderà nel corso della giornata come si conviene ad un uomo che ne ha condiviso a lungo la storia e la grandezza”. Leggi anche l’articolo —>ad Andrea Murchio: l’attore stroncato da un malore improvvisonel mondo della cultura. È morto...

TrevisoToday

...2020 17 Gennaio 2020 Author Redazione Aveva 79 anni Il mondo della cultura savonese è inper ...e Lux Vide sono già al lavoro per la scrittura delle puntate della seconda serie che si girerà ...The Voice Senior in. Il talent di1 condotto da Antonella Clerici perde una nota cantante: Claudia Arvati . A darne la drammatica notizia è stato Claudio Baglioni che sui social ha scritto: 'Ciao Claudia. La ... Lutto alla Rai del Veneto, è morto Angelo Pangrazio Un lutto incredibile per la storia della musica italiana: partecipò anche a The Voice Senior, ma è stata spesso al fianco di Baglioni ...' DI LETTURA Lutto nel mondo della musica. E’ morta Claudia Arvati, storica corista di Claudio Baglioni e di tanti altri big della musica italiana tra cui Renato Zero, Gianni Morandi, Fiorella Mannoia ...